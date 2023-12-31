الاتحاد يواجه خطرًا من الهلال والأهلي .. طريق السعودية نحو نجم المغرب ممهد في الشتاء

واحد من كتيبة وليد الركراكي في مونديال قطر..

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يفرض نجوم المغرب أسماءهم على قوائم اهتمامات الأندية السعودية بعد إنجازهم في كأس العالم قطر 2022، والآن الصراع رباعي على أحدهم، الذي لن تكون مهمة حسم الأمور مع ناديه صعبة حال موافقته على مغادرة القارة العجوز.

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أسود الأطلس في مونديال قطر وصلوا لنصف النهائي، قبل أن يحتلوا المركز الرابع في الأخير، في إنجاز لم يسبق أن حققه أي منتخب عربي قط.

أحد أفراد تلك الكتيبة هو عز الدين أوناحي؛ لاعب وسط مارسيليا الفرنسي، والذي وفقًا للصحفي الشهير سانتي أونانا، يأتي على رأس اهتمامات ناديي الاتحاد والشباب السعوديين، لكنه أوضح أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة جدية نحوه، إنما فقط إبداء اهتمامات.

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وأشار أونانا إلى أن اللاعب يحظى كذلك بتقدير كبير من مسؤولي أندية الهلال والأهلي السعوديين، بجانب الدحيل القطري، موضحًا أن النادي الفرنسي لا يمانع رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

يذكر أن عقد صاحب الـ23 عامًا مع مارسيليا ممتد حتى عام 2027، وخلال الموسم الجاري شارك في 17 مباراة، سجل خلالها هدفين.

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