الاتحاد من جديد؟ .. تجاوزات خطيرة و"أدلة" تمهد لعقوبات قاسية

شكوى مرتقبة تهز الشارع الرياضي السعودي

SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يستعد مجلس إدارة نادي الاتفاق؛ لتقديم شكوى ضد أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الساعات القليلة القادمة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الاتفاق استعد للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، بصفقات مدوية، بقيادة الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، الذي تولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ حيث سيفتتح مشواره في مسابقة الدوري، مساء الإثنين القادم، بمواجهة النصر.

وحسب تقارير صحفية، تمتلك إدارة الاتفاق، "أدلة" وشهود؛ على تفاوض هذا النادي، مع لاعب في صفوف الفريق الأول، قبل دخوله الفترة الحرة من عقده.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومن ناحيته.. أعطى القانوني الرياضي خالد الشعلان، تلميحات عن هوية هذا اللاعب الاتفاقي، الذي تم التفاوض معه بشكل يخالف المادة 5/34، من لائحة الاحتراف.

وقال الشعلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اللاعب (ف-غ)، والنادي (من غيره)"؛ في تلميحات صريحة إلى النجم الشاب فيصل الغامدي، متوسط ميدان الاتفاق.

وكشف القانوني الرياضي، عن أن العقوبة إذا ثبتت، سيتم حرمان النادي المخالف من التعاقدات "فترتين"، مع غرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب نفسه، 6 أشهر كاملة.

وخلال الأسابيع الأخيرة.. ارتبط اسم نادي الاتحاد، بالتعاقد مع الغامدي، البالغ من العمر 21 سنة؛ حسب ما ذكرته صحيفة "الميدان الرياضي" وقتها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق، طلب التعاقد مع عبد الرحمن العبود، جناح نادي الاتحاد؛ الأمر الذي رد عليه العميد، بضرورة الاستغناء عن فيصل الغامدي، في المقابل.

المثير في الأمر، أن الاتحاد، اُتهِم في مرتين سابقتين، بمثل هذه القضايا؛ مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، وقلب الدفاع الدولي السعودي أحمد شراحيلي؛ لذلك قد يكون هو المقصود من جملة "من غيره"، الذي ذكرها الشعلان.

SHAHID