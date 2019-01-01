منتخب مصر يدعم موقف اتحاد جدة في احتجاجه ضد أبها

العميد كان قد خسر المباراة ويأمل في قبول الاحتجاج، للحصول على ثلاث نقاط تحسن من وضعه بجدول الترتيب

لا يزال الاحتجاج الذي تقدم به نادي اتحاد جدة السعودي ضد مشاركة أحمد مصطفى؛ لاعب أبها، خلال مواجهة الفريقين، قيد البحث من قبل لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

مسؤولو العميد تقدموا باحتجاجهم عقب المباراة، التي أقيمت في 27 من أكتوبر الماضي، بداعي أن صاحب الـ22 عامًا ليس من المواليد، وهو ما يمنع مشاركته وفقًا للوائح والقوانين.

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وقدم الاتحاد ضمن أوراق احتجاجه قائمة منتخب مصر تحت 20 عامًا في كأس أمم أفريقيا للشباب عام 2017، والتي كانت تضم لاعب أبها، وهو ما يدعم موقف النادي الجداوي.

قوانين الاتحاد السعودي تشترط ألا يكون قد سبق تسجيل اللاعب في قائمة منتخبات أخرى حتى يتسنى تسجيله كلاعب مواليد.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.