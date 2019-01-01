فيديو | العميد ينزف - الاتحاد يتلقى الهزيمة الرابعة بالموسم أمام الوحدة

العميد ربما على موعد مع تكرار سيناريو الموسم الماضي العصيب!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى الاتحاد الهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في الموسم الجاري أمام الوحدة، بهدف وحيد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العنابي سيطر على أغلب مجريات المباراة، وشكل خطورة واضحة على العميد، وفي الدقيقة 14 تألق عساف القرني؛ حارس الاتحاد، وتصدى لانفراد صريح لأيمن الخليف.

وفي الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، فاجأ جليرمي؛ لاعب الوحدة، حارس العميد بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، سكنت يمين المرمى، واكتفى القرني بمتابعتها وهي تسكن مرماه.

شوط اللقاء الثاني كذلك تواصل به الضغط الوحداوي، لولا سوء إنهاء الهجمات وتألق القرني في بعض الكرات، لسجل لاعبوه أكثر من هدف.

بينما جاءت أخطر كرات الاتحاد في الدقيقة 66 بعدما انطلق هارون كمارا من وسط الملعب ووصل إلى داخل منطقة الجزاء إلا أن تسديدته غير دقيقة وعلت العارضة.

وأهدر يوسف نياكاتيه فرصة هدف ثان محقق للعنابي قبل نهاية المباراة بثماني دقائق، بعدما مر بشكل رائع من مدافعي العميد، لكن اللمسة الأخيرة غير متقنة، لتسكن تسديدته الشباك من الخارج.

واستبسل الدفاعي الاتحادي أمام هجمة خطيرة للوحدة بعد عرضية من نياكاتيه وصلت إلى جودوين، لكن زياد الصحفي نجح في إخراج الكرة قبل أن تسكن شباك فريقه.

الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند النقطة التاسعة في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة 15 في المركز الثاني.