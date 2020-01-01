رئيس الهلال السابق: تمنيت ضم هذا اللاعب السعودي للزعيم

عبد الرحمن بن مساعد يتحدث عن حلم كان يراوده خلال فترة رئاسته للهلال

قال عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق أنه كان يتمنى ضم محمد نور قائد اتحاد جدة السابق إلى صفوف متصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم خلال فترة رئاسته.

صاحب الـ52 عامًا كان قد تولى رئاسة الزعيم السعودي عام 2008 واستمر معه حتى استقال من منصبه في 2015 إثر الخسارة أمام الأهلي، وقد حقق الهلال في فترته لقبين للدوري السعودي و5 ألقاب لكأس خادم الحرمين الشريفين لكن لم ينجح على الصعيد القاري.

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بن مساعد تحدث عن فترته مع الهلال خلال استضافته من جانب المعلق الإماراتي عامر عبد الله مؤكدًا أن الجميع ساهم في النجاحات التي حققها الفريق، ومشيرًا إلى أن الفريق تمتع بتواجد العديد من اللاعبين السعوديين المميزين.

وأجاب على سؤال حول اللاعب الذي كان يتمنى ضمه للهلال بقوله "محمد نور نجم الاتحاد"، كما أكد أن ياسر الشهراني هو أفضل لاعب سعودي ضمه للفريق.

وعند سؤاله عن اللاعبين الأفضل في تاريخ كرة القدم السعودية، أجاب "هم أربعة فقط، ماجد عبد الله أسطورة النصر وثلاثي الهلال سامي الجابر ومحمد الدعيع ويوسف الثنيان".

يُذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليًا تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة السعودية إيقاف النشاط الرياضي في البلاد ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).