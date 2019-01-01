الاتحاد والهلال - أحمد الدوخي الذي صنع جدلاً لا يُنسي بين الناديين عام 2005

أنهى رئيس نادي الاتحاد منصور البلوي ظهر صفقة انتقال لاعب الهلال الدولي احمد الدوخي لناديه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تُعيد دائما مواجهة فريقي الاتحاد والهلال، القضية التي أثارت الرأي العام السعودي عام 2005 والتي كان بطلها اللاعب أحمد الدوخي.

وأثار انتقال أحمد الدوخي من نادي العاصمة نادي الهلال السعودي إلى نادي الاتحاد السعودي، لغطاً وجدلاً كبيرين في دوائر المهتمين بكرة القدم السعودية.

وأنهى رئيس نادي الاتحاد منصور البلوي ظهر صفقة انتقال لاعب الهلال الدولي احمد الدوخي لناديه بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر ووصلت ذروتها الأسبوع الماضي عندما رفض الدوخي التجديد للهلال مقابل ثلاثة ملايين ريال (كاش) أحضرها رئيس الهلال الامير محمد بن فيصل لمقر النادي.

الكلاسيكو 🔥

الجوهرة يستضيف لقاء الـ🐅والـ🦈

إليكم أبرز إحصائيات الفريقين قبل المواجهة 🏟️ pic.twitter.com/AuiwiH3CWP — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 20, 2019

ورفض اللاعب التجديد رغم أن مسؤولي الهلال تنازلوا عن مدة العقد من خمس سنوات الى أربع سنوات, وفور رفض الدوخي التوقيع ظهرت توقعات بأن اللاعب اتفق مع الاتحاديين على انتقاله والمبالغ المالية التي ستكون من نصيبه.

وحصل الدوخي نظير انتقاله على خمسة ملايين ريال وسيارة تضاربت الأنباء حولها البعض يؤكد أنها سيارة BMW والبعض الآخر يؤكد انها من نوع (بورش) التي تصل قيمتها إلى مليون ريال حينها.

الاتحاد والهلال - ماذا تقول لغة الأرقام والتاريخ عن مباراة الكلاسيكو؟

بالإضافة إلى ذلك حصل اللاعب على فيلا في جدة و200 الف ريال لشقيقه الأكبر محمد الذي رفض التجديد لشقيقه مع الهلال عندما اجتمع برئيس نادي الهلال الامير محمد بن فيصل الاسبوع الماضي.