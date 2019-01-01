الاتحاد المصري يُجبر بيراميدز على التخلي عن مدافعه

المدافع انتقل للدوري الكويتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تخلى بيراميدز عن مدافعه السوري عمر ميداني رغم تألقه خلال الموسم الماضي مع الفريق.

وأوضح موقع كووورة أن المدافع صاحب الـ25 عامًا وقع اليوم عقود انتقاله لنادي الكويت الكويتي، بعدما كان قد انضم للنادي المصري قادمًا من حتا الإماراتي.

وأضاف نقلًا عن أحد المصادر داخل بيراميدز أن إصرار اتحاد كرة القدم المصري على اعتبار اللاعب السوري أجنبيًا خلال الموسم القادم، عكس ما كان عليه الأمر في السنوات الأخيرة، أجبر النادي على التخلي عن ميداني رغم مستواه الممتاز.

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ومن المتوقع أن يُعلن عن الصفقة رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

ميداني لن يكون الأجنبي الأخير الذي لن يستمر مع بيراميدز الموسم القادم، إذ من المنتظر أن يرحل جون سيفونتي لنادي مونتيري المكسيكي، وكذلك البيروفي كريستيان بيافينتي لجينت البلجيكي.