نادي الاتحاد الليبي يقيل المدرب البلجيكي مينارث قبل موقعة الكونفدرالية

الاتحاد على موعد مع حسنية أغادير تحت قيادة الحمادي

قررت إدارة نادي الاتحاد الليبي إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البلجيكي إيفان مينارث قبل أيام قليلة من مواجهة فريق حسنية اغادير المغربي يوم 14-9-2019 في ملعب صفاقس بتونس ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية.

في بيان له أعلن نادي الاتحاد عبر صفحته الرسمية قرار الإقالة قائلًا": بعد التشاور مع مدير كرة القدم بنادي الإتحاد السيد نادر الترهوني، تقرر إعفاء المدرب البلجيكي ايفان مينارث من مهامه، وتعيين المدرب الليبي أسامة الحمادي بديلاً له، ليقود الفريق في الإستحقاقات القادمة".

وتأتي هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة تصحيح الأخطاء الفنية للفريق الأول والتحسين من عنصر الانضباط في الفريق.

وقد أعلنت الإدارة تكليف المدرب الليبي أسامة الحمادي بتدريب الفريق، ويعتبر الحمادي أحد اللاعبين السابقين في فريق الاتحاد وعمل مساعدًا للمدرب في الموسم في الموسم الماضي مع الجزائري عبدالحق بن شيخة الذي أقالته إدارة نادي الإتحاد شهر مارس الماضي.