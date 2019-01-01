الاتحاد القطري يُعين فيليكس سانشيز مدربًا للمنتخب الأوليمبي

سانشيز سيُحافظ على منصبه

ماجد جزر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تعيين المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز مدربًا للمنتخب القطري الأوليمبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد القطري في بيانه الرسمي عبر تويتر أن الإسباني سانشيز تم تعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأوليمبي ليخلف مواطنه البيرت فيرنانديز.

وأوضح بيان الاتحاد القطري أن سانشيز سيُحافظ على منصبه مديرًا فنيًا للمنتخب الأول لكرة القدمـ والذي يشغله منذ يوليو 2017.

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الاتحاد القطري كان قد أعلن في مايو الماضي تجديد عقد مدربه الإسباني فيليكس سانشيز الذي قاده إلى التتويج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه مطلع العام الحالي، حتى كأس العالم التي تستضيفها قطر 2022.

وكان سانشيز قد تولي مهمة تدريب المنتخب القطري في يوليو 2017 وقاد الفريق في المباريات الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2018، وفي بطولة كأس الخليج بالكويت والتي ودع فيها الدور الأول، ثم في بطولة الصداقة الدولية بالبصرة بالعراق في مارس 2018 والتي حقق الفوز بلقبها، كما إنه قاد منتخب قطر للشباب للفوز للمرة الأولى في تاريخه ببطولة آسيا 2014 في ميانمار والتأهل إلى كأس العالم في نيوزيلندا.