الاتحاد القطري يعلن نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي

ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك سيكون كامل العدد.

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن بيع جميع تذاكر مباراة كأس السوبر الإفريقي، التي ستجمع بين الترجي التونسي، والزمالك المصري.

الترجي التونسي "بطل دوري أبطال إفريقيا"، سيواجه الزمالك المصري "بطل الكونفدرالية"، في كأس السوبر، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء يوم الجمعة المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد القطري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن نفاد تذاكر مباراة كأس السوبر الإفريقي.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "تذاكر كأس السوبر الإفريقي نفدت، ونتمنى للجميع الاستمتاع بالمباراة، على ملعب ثاني بن جاسم، الذي سيستضيف اللقاء".

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وتوج الترجي ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعد التغلب على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية.

كما حقق الزمالك لقب الكونفدرالية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، بركلات الجزاء الترجيحية.