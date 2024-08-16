فيديو | "ساحر جديد في الاتحاد وعلى كريم بنزيما تحسين نفسه" .. ديابي يواصل الإبداع بـ"التلاعب" بالقادسية!

موسى ديابي يسجل هدفًا رائعًا في شباك القادسية..

بهدف ولا أروع، واصل الجناح الفرنسي موسى ديابي، نجم فريق الكرة الجديد بنادي الاتحاد، تقديم أوراق اعتماده، كورقة رابحة للعميد، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، بعدما سجل هدفًا إبداعيًا في مرمى القادسية، خلال المباراة التجريبية التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

الاتحاد استهل المباراة، باحتفالية لتقديم لاعبيه الجديد، وسط ترحيب من جماهير العميد، ليرد موسى ديابي في الميدان بهدف رائع في الدقيقة 36، بعد مراوغة لاعبي القادسية، والاختراق داخل منطقة الجزاء، ثم تسديد الكرة على يمين الحارس.

ووقع موسى ديابي على رابع أهدافه في المباريات التجريبية للاتحاد، بعد التسجيل أمام ريال بيتيس الإسباني، وهز شباك إنتر الإيطالي بهدفين، بات ديابي على استعداد لينافس على لقب هداف الاتحاد، مع القائد الفرنسي كريم بنزيما، خلال الموسم الجديد.

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وتمكن ديابي من خطف الأضواء من بنزيما، وسط ترديد جماهير الاتحاد لقب "الغزال" على الجناح الفرنسي، ما يجعل بنزيما مهددًا بتراجع نجمه أمام مواطنيه في صفوف العميد، على غرار نجولو كانتي الذي كان الاتحاد يعتمد عليه بشكل أكبر من بنزيما في الموسم الماضي، وساهم تميز كانتي في خط الوسط، في عودته للمنتخب الفرنسي، ليشارك في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث قدم أداءً أبهر العالم، وتوج بجائزة أفضل لاعب في أولى مباراتين بالبطولة.

وكان الاتحاد قد تعاقد رسميًا مع موسى ديابي بعقد لمدة 5 مواسم، حتى صيف 2029، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري.