انضمام سعود عبد الحميد وثنائي بيرشكوت .. إصابة جديدة تضرب استعدادات السعودية لمواجهة أستراليا

الأخضر يستعد للمباراة الحاسمة

وصل سعود عبد الحميد ومروان الصحفي وفيصل الغامدي مدينة ملبورن للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة أستراليا يوم الخميس القادم في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخاض مدافع روما التدريبات الجماعية مع الأخضر اليوم بعد وصوله من العاصمة الإيطالية يوم أمس الإثنين، فيما يُنتظر انضمام ثنائي بيرشكوت للمران يوم غدٍ الأربعاء، إذ وصلا اليوم أستراليا.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي لم يجمع سوى 4 نقاط من مبارياته الأربعة في التصفيات، حيث تعادل مع أندونيسيا والبحرين وخسر أمام اليابان وفاز على الصين.

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وغاب عن المران المدافع مهند الشنقيطي، وأوضح حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس أن مدافع الاتحاد اكتفى بتدريبات خاصة رفقة الجهاز الطبي للأخضر لشعوره بآلام في فخذه.

صحيفة الرياضية أوضحت من جانبها أن الشنقيطي تعرض لإصابة عضلية في الفخذ خلال مران أمس الإثنين، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية لحسم موقفه من خوض مواجهة أستراليا من عدمها.