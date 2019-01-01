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الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري يفكر في استعادة ثنائي الشعلة السعودي

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زعيم الثغر يرغب في تدعيم هجومه للموسم الجديد
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

يفكر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في استعادة ثنائي الفريق المعار إلى نادي الشعلة السعودي في نهاية الموسم الحالي.

وأعار زعيم الثغر ثنائي الفريق إيمانويل بناهيني وويلسون أكاكبو إلى نادي الشعلة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 100 ألف دولار.

وتسعى إدارة الفريق السكندري، إلى استعادة المهاجم الغاني لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، بينما قد تفكر في تمديد إعارة أكاكبو إلى الشعلة أو فريق آخر.

وسجل بناهيني هدفين مع الشعلة في 11 مباراة خاضها مع الفريق، الذي يحتل المركز الثامن عشر من جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

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وشارك بناهيني مع الاتحاد السكندري، في الوصول إلى ربع نهائي البطولة العربية بعدما أقصي الزمالك من دور الـ 16، والترجي التونسي في دور الـ 32.

وفي بطولة الدوري المصري، يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد لعب 31 مباراة، وبفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز الثامن.

الجدير بالذكر ان الاتحاد السكندري لديه فرصة في المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم القادم، إذا ما حقق كأس مصر، بعد وصوله إلى دور نصف النهائي.

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