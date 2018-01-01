الاتحاد السكندري يحسم ملف التعاقد مع شيكابالا

زعيم الثغر يحاول الحصول على خدمات شيكابالا لاعب الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أغلق مسؤولو الاتحاد السكندري، ملف التعاقد مع شيكابالا، لاعب أبولون اليوناني، والمعار من صفوف الزمالك.

وارتبط اسم شيكابالا بالانتقال إلى صفوف زعيم الثغر، في فترة الانتقالات الشتوية، قبل ان تتعطل المفاوضات في الأيام الأخيرة.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن الاتحاد السكندري بدأ في رحلة البحث، عن بديل لصفقة شيكابالا، من لاعبي الدوري المصري.

وأعلن سيد البلد، مساء أمس الخميس، التعاقد مع أحمد نبيل مانجا لاعب سموحة، بعقد يمتد إلى نهاية 2021.

بعثة الزمالك تصل إلى تشاد لخوض مباراة القطن بالكونفدرالية الإفريقية يوم الاحد القادم. 🇹🇩✈️



(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/SyUJSi1qTe — جول مصر (@goaleg) December 21, 2018

ويسعى الاتحاد السكندري، إلى تدعيم صفوفه في الفترة القادمة، لمواصلة الانتصارات في الموسم الحالي، خاصة بعد وصوله إلى دور الثمانية في كأس مصر، والبطولة العربية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز التاسع، من جدول الدوري برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز السابع.