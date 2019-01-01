الاتحاد السعودي يفرض غرامات مالية على الهلال والاتحاد

عقوبات ما بعد لقاء الكلاسيكو السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن فرض غرامات مالية على ناديي الهلال والاتحاد عقب أحداث المباراة التي جمعتهما معًا في الجولة الأخيرة من البطولة.

ونجح الهلال في تخطي مستضيفه على ملعب الجوهرة بهدفين دون رد ليُعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن مطارده النصر.

ميليك: أنشيلوتي طلب مني تسديد الكرة الثابتة بتلك الطريقة

وأصدرت اللجنة بيانًا أعلنت خلاله فرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف ريال سعودي على الهلال لنزول رئيسه الأمير محمد بن فيصل أرض الملعب عقب نهاية المباراة، حسبما جاء في تقرير مراقب اللقاء.

وعبر بيان آخر، أكدت اللجنة كذلك فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي على الاتحاد لقيام جماهيره بإلقاء زجاجات المياه وأشياء أخرى على أرض الملعب خلال المباراة.