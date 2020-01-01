الاتحاد السعودي يُبلغ رينارد بتأجيل مباريات الأخضر

من المنتظر أن يُحضّر الفرنسي رينارد لمعسكر إعدادي في الرياض خلال الفترة من 23ـ31 مارس الجاري

أكدت تقارير صحفية سعودية تأكيد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تأجيل مباراتي الأخضر السعودي أمام سنغافورة واليمن في الجولتين السابعة والثامنة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن الاتحاد السعودي أبلغ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، بتأجيل المباراتين ليكون جاهزًا لهذا الاحتمال.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تأجيل مباريات الأخضر في الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد المقبل في دبي، مع اتحادات غرب آسيا.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قد أعلن عن وجود احتمال لتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية، خوفًا من تفشي فيروس "كورونا"، عقب الاجتماع مع نظيره الاتحاد الآسيوي.

ومن المنتظر أن يُحضّر الفرنسي رينارد لمعسكر إعدادي في الرياض خلال الفترة من 23ـ31 مارس الجاري التي تشهد توقف المسابقات السعودية.

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ويأمل المدير الفني الفرنسي استغلال فترة التوقف الدولي للمساهمة في اقتراب اللاعبين من بعضهم وزيادة التجانس والوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر.