الاتحاد السعودي لجأ للفيفا.. تطورات جديدة في قضية حمد الله

تطورات جديدة في قضية حمد الله

كشف القانوني أحمد الشيخي بعض التطورات التي تخص قضية اللاعب عبد الرزاق حمد الله.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد وافق على الاستقالة التي تقدم بها الدكتور يحيى الشريف؛ رئيس غرفة تحكيم المنازعات من منصبه.

حيث سبق وأن أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن مركز التحكيم الرياضي وافق على استقالة الشريف، بسبب مخالفات قانونية حدثت في بعض قضايا المركز.

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ولم يتم الإعلان عن القضايا التي وقع فيها مركز التحكيم بمخالفات قانونية، ولكن بعض القانونيين أكدوا على أن الأمر يتعلق بقضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ضد ناديه السابق النصر.

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فيما نشر أحمد الشيخي تغريدة على موقع تويتر تفيد بأن اتحاد الكرة السعودي كان قد حاول التواصل مع "فيفا" من خلال محامي أوروبي في أول الأزمة من أجل طلب "النصح".

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وجاء في التغريدة أن اتحاد الكرة أرسل البيان التالي: "نظراً للاهتمام الإعلامي الهائل الذي يركز على هذه القضية الكبيرة، سنكون ممتنين جداً إذا كان بمقدوركم توجيه النصح لنا؛ [ليتسنى لنا العمل بما ترون] حيال هذه القضية".

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جدير بالذكر أن الخطأ الذي وقع في فيه لجنة التحكيم قد يؤدي إلى إعادة النظر في قضية حمد الله من جديد، وهو ما سيتم معرفته في قادم الأيام.

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