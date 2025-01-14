نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه .. قرار رسمي من الاتحاد السعودي بشأن المواهب المحلية

نتائج المنتخبات السعودية تراجعت بشكل مرعب في الفترة الأخيرة..

"لا توجد مواهب جديدة والمنتخب الوطني هو من يدفع الثمن!".. صرخة أطلقها الكثيرون على مدار الأشهر القليلة الماضية؛ وذلك بعد التراجع الكبير في أداء ونتائج الأخضر السعودي، في مختلف المحافل.

هذه الصرخة يبدو أنها بدأت تأتي بثمارها، حيث اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، قرارًا مهمًا للغاية مساء اليوم الثلاثاء؛ لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه.

اتحاد الكرة أعلن إطلاق "دوري النخبة السعودي تحت 21 عامًا"، بداية من الموسم الرياضي القادم 2025-2026؛ وذلك بعد العديد من الاجتماعات مع الأندية، وعقد "ورشة عمل" لمناقشة وتبادل المقترحات.

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وأوضح اتحاد الكرة في بيانٍ سمي، أن "دوري النخبة تحت 21 عامًا" يُمثل مرحلة انتقالية؛ تهدف إلى مواصلة تطوير اللاعبين السعوديين، وزيادة فرص اكتشاف المواهب من قِبل الأندية المحلية.

وسينطلق الدوري ابتداءً من الموسم الرياضي القادم، بمشاركة 24 فريقًا من "مرحلتين"؛ الأولى: "مرحلة المجموعات" بنظام الذهاب والإياب، والثانية: "الأدوار النهائية" بنظام خروج المغلوب.

وستخوض الفرق 20 جولة في الدوري؛ حيث تلعب كل منها "عشرين مباراة"، موزعة بالتساوي بين 10 لقاءات داخل أرضها ومثلها خارج ميدانها؛ لتتأهل الأندية الأربعة المتصدرة مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من الخامس حتى الثاني عشر "الملحق"، ليصعد 4 منها لاستكمال مقاعد دور الـ8.

وستساعد هذه المسابقة الجديدة، في منح الكثير من اللاعبين "دقائق لعب كافية"؛ خاصة مع الشكوى المتواصلة من قلة مشاركة المواهب السعودية مع الأندية، في بطولة دوري روشن للمحترفين، عقب زيادة عدد الأجانب إلى 10؛ ما سينعكس بشكل إيجابي على المنتخب الوطني الأول.