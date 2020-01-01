مدرب الاتحاد محذرًا: نتائج الأندية ستتراجع مع هذا التوقف للتدريبات

النشاط الكروي في العالم متوقف بسبب فيروس كورونا

حذر فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي من مشاكل عديدة ستُواجه أندية كرة القدم بعد استئناف النشاط الكروي في العالم، أبرزها الإصابات وتراجع النتائج.

النشاط الكروي في السعودية ومختلف دول العالم متوقف حاليًا شأنه شأن العديد من جوانب الحياة بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ اتخذت الدول والحكومات والمؤسسات الدولية جملة من القرارات أبرزها إيقاف التجمعات وبقاء الناس في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن المدرب البرازيلي قوله أن بقاء اللاعبين كل هذا الوقت دون تدريبات ومباريات سيؤثر سلبًا في مستواهم، إذ سيفقدون الاتصال مع الكرة مما يعني حاجتهم لفترة إعداد جيدة قبل عودة المنافسات الكروية.

مضيفًا "علينا الاعتراف أولًا أنها مشكلة صحية عالمية، وعلينا احترام ذلك، وأيضًا علينا فهم أن مع وجود ظروف بهذا الحجم وتوقف التدريبات لفترة 3-4 أشهر فإن العودة إلى النشاط الطبيعي هذا الموسم أو التالي وفي ظل الجدول الزمني الضيق المتوقع، فإن الأندية لم تُسجل الانتصارات المتوقعة بل ستحدث الخسائر".

"ذلك لأن اللاعبين ليسوا على اتصال بالكرة ودون توجيه ينسجم مع استراتيجياتها، ومع ذلك يجب أن تتوافر لدينا فترة من التحضير الجيد قبل استئناف اللعب، لتجنب الإصابات وهذه المشكلات، ليس هناك كثير من الخيارات".

وأشار المدرب البرازيلي أخيرًا إلى أنه ينتظر دوره لمغادرة السعودية والعودة إلى بلاده، ذلك بعدما سمحت له إدارة النادي بالسفر في ظل الحديث عن إمكانية عودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في أغسطس القادم.