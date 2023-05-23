الاتحاد السعودي اتفق مع الهلال ضد النصر! .. مفاجأة مدوية جديدة في قضية كنو

المفاجآت تتوالى في القضية حديث الشارع الرياضي السعودي

تتوالى المفاجآت في قضية النصر ضد الهلال بشأن مشاركة محمد كنو خلال مواجهة الفريقين في دوري روشن السعودي قبل انتهاء مدة إيقافه في ديسمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وصيف جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الاتحاد يُطالب بالحصول على نقاط الديربي كاملة بحجة عدم قانونية إشراك كنو، وقد تقدم بشكوى لدى مركز التحكيم الرياضي يختصم فيها الهلال واتحاد كرة القدم السعودي، حيث يؤكد الأخير على صحة موقف النادي الأزرق.

وكُشف خلال الأيام الأخيرة اختيار النصر والهلال لمحكمي تنفيذًا لإجراءات مركز التحكيم، لكن القانوني أحمد الأمير فجر مفاجأة جديدة بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة لم يُعين محكمه في القضية مما يعني أنه اتفق مع الهلال على اختيار محكم واحد.

إذ كتب عبر تويتر "ماتم تداوله أن النصر عين محكم، والهلال عين محكم، ولم يتم ذكر أن تعيين محكم الهلال تم اختياره بالاتفاق مع الاتحاد السعودي!".

وتساءل القانوني البارز "فهل ذلك يعني تنازل الاتحاد السعودي عن حقه القانوني كطرف في الاستئناف، أم أن الخبر المنقول غير دقيق وتم نقله بطريقة غير احترافية؟".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن النصر قبل 3 جولات من نهاية دوري روشن، ويلعب المتصدر اليوم أمام الباطن في جدة فيما يلتقي مطارده مع الشباب في الرياض.