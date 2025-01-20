بعد انتشار أسماء خمسة لاعبين .. الاتحاد يصدر بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة الراحلين

خماسي زُعم أن رامون بلانيس يريد التخلص منهم..

في ظل الرغبة في فرض حالة من الاستقرار على الفريق، لم يدع الاتحاد مجالًا للجدل بشأن الحديث عن الراحلين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وخرج لتوضيح الحقيقة سريعًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

خلال الساعات الماضية، زعمت تقرير صحفي أن رامون بلانيس؛ المدير الرياضي بالنادي الجداوي، يريد التخلص من الخماسي: عبدالرحمن العبود، فواز الصقور، حسن كادش، محمد المحاسنة وعوض الناشري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن رياض المزهر؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، خرج لتوضيح الحقيقة، نافيًا تمامًا وجود رغبة لدى المسؤولين للاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق في الفترة المقبلة.

GOAL

وكتب المزهر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا صحة لما يتم تداوله حول وجود رغبة في عدم استمرار عدد من لاعبي الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف: "رجائي من جماهير العميد الوفية والواعية عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الفريق في المرحلة الحالية التي تتطلب مزيداً من الدعم والتكاتف، لمواصلة مسيرة الفريق المميزة في المنافسة على البطولات".

يذكر أن الاتحاد ينافس حاليًا على لقبين فقط؛ إذ تأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الهلال "المتصدر".

ولم يبرم العميد أي صفقة خلال الميركاتو الشتوي الجاري مع بقاء عشرة أيام فقط على غلق السوق لأبوابه، فيما رحل عنه لويز فيليبي إلى مارسيليا في صفقة انتقال حر، وأعار الثنائي أحمد بامسعود إلى الاتفاق، وطلال حاجي إلى الرياض.