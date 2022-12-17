الاتحاد الدولي يرفض طلب أوكرانيا بالتواجد في نهائي كأس العالم!

طلب رئيس أوكرانيا قوبل بالرفض!

كشفت تقارير صحفية عن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم لطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالظهور في نهائي كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" والتي أكدت أن الرئيس الأوكراني كان يريد الظهور في رسالة مسجلة عبر الفيديو قبل بداية المباراة.

وأراد زيلينسكي بحسب ما ذكرت الشبكة أن يسلط الضوء على الأحداث في بلده، لكن طلبه لم يلق أي نوع من القبول لدى الاتحاد الدولي.

ويلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل في النهائي رقم 22 في تاريخ كأس العالم على حسم اللقب الثالث لكل فريق.

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد فشل في الصعود إلى كأس العالم الحالي بعد خسارة مواجهة ويلز في نهائي الملحق القاري الأوروبي.