الاتحاد الدولي يحقق في قيام "شيف الملح" بلمس كأس العالم

وجوده غير مرغوب فيه

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التحقيق في واقعة ظهور الشيف نصرت جوكشي المعروف بـ"شيف الملح" في احتفالات الأرجنتين بالفوز بكأس العالم.

الشيف التركي الشهير شوهد وهو على أرض ملعب المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، وهو يحاول التقاط بعض الصور مع نجوم الفريق الفائز ومنهم ليونيل ميسي.

الأمر تسبب في حالة من الغضب بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذه الواقعة، وشعور البعض بأن الشيف نصرت أزعج اللاعبين بتصميمه على التقاط الصور معهم.

وقال متحدث باسم الفيفا:"بعد المراجعة، بدأ الاتحاد في تحديد كيفية وصول الأفراد بشكل غير ضروري إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي بملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر، وتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب".

وأوضح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أن دخول الشيف غير مصرح به، لأن القواعد تنص على السماح فقط للفائزين ورؤساء الدول بلمس كأس العالم خلال الحفل الختامي للمونديال.

وفي سياق متصل أعلن المشرفون على بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم، عن منع الشيف التركي من حضور المباريات الخاصة بالمسابقة بسبب تصرفاته المثيرة للجدل.

جدير بالذكر أن الشيف نصرت لا تربطه علاقة بجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، رغم قيام الأخير بزيارة أحد مطاعمه الخاصة، كما لا توجد أي علاقة تجارية تربطه بالفيفا.