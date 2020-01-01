أخبار الاتحاد اليوم | مفاضلة بين لاعبين لدعم الصفوف، وغلق قضية فيلانويفا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 ...

كاريلي يُفاضل بين إدنلسون وكازاريس لدعم صفوف الاتحاد بأحدهما

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد يُفاضل حاليًا بين مواطنه إدنيلسون لاعب وسط إنترناسيونال والإكوادوري خوان كازاريس لاعب أتلتيك منيرو للتعاقد مع أحدهما هذا الصيف في ظل رغبته دعم صفوف الفريق بلاعب وسط يُجيد أداء مهام المركز رقم 8 وربط خطي الوسط والهجوم.

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وأضافت المدينة أنه وفيما كان كازاريس هو المرشح الأبرز لارتداء قميص الاتحاد الموسم القادم، برزت في الأيام الأخيرة فكرة التعاقد مع إدنلسون خاصة لإجادته اللعب في خط الوسط وأداء مهام صانع الألعاب.

رودريجيز يعود للاتحاد في يناير 2021

يُحاول الاتحاد جاهدًا إقناع لاعبه جاري رودريجيز بقطع إعارته إلى فنربخشه التركي والعودة لتمثيل الفريق في الموسم القادم، لكنه يُواجه رفضًا قاطعًا من جانب مهاجم الرأس الأخضر.

المصادر الصحفية المتابعة أشارت إلى أن اللاعب وحال تمسك بموقفه سيعود للاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير 2021 بعد انتهاء إعارته للفريق التركي.

مدرب ضمك يتمنى تدريب الاتحاد

أكد نور الدين بن ذكري المدير الفني لفريق ضمك السعودي أنه يتمنى أن يُدرب فريق الاتحاد السعودي يومًا ما.

مضيفًا خلال تواجده مع برنامج الدوري مع وليد "الاتحاد فريق كبير وأتمنى تدريبه يومًا ما، لو أتيحت لي فرصة ضم لاعبين من الاتحاد سأضم اللاعبين جميعًا، الفريق يمتلك لاعبين جيدين وكان قادرًا على التواجد في المراكز الخمسة الأولى من جدول الترتيب".

الاتحاد يُغلق قضية كارلوس فيلانويفا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نجحت في غلق قضية مستحقات لاعب الفريق السابق كارلوس فيلانويفا المالية.