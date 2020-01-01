أخبار الاتحاد اليوم | المركز المفضل لرومارينيو، وتصريحات كاريلي بعد لقاء الفتح

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 31 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 ...

كاريلي: الاتحاد سيبقى في الدوري، راضٍ عن الأداء أمام الفتح

أعرب فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد عن رضاه عن أداء فريقه وتعادله مع الفتح يوم أمس في الدوري السعودي، مبديًا ثقته في قدرة الفريق على البقاء وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

المزيد من الفرق

مضيفًا للقنوات الرياضية السعودية "الاتحاد سيبقى، الفترة القادمة سنكون أفضل، النتائج حاليًا مرضية وأنا راضٍ عن الأداء. أداء اللاعبين يتطور من مباراة إلى أخرى وهم يُقاتلون بقوة لإسعاد جماهيريهم وتشريف القميص الذي يرتدونه".

أتم "مواجهة النصر صعبة، خاصة أنه يدخل اللقاء دون ضغوطات بعد حسم الدوري رسميًا لصالح الهلال، لكننا نمتلك من الخبرة والذكاء ما يجعلنا قادرون على تخطي اللقاء والخروج بالنقاط الكاملة".

رومارينيو: أفضل اللعب خلف المهاجم

قال البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد أنه يُفضل اللعب في مركزه الأصلي، خلف المهاجم، مشيدًا بروح وتحمل لاعبي الفريق للمسؤولية خلال مواجهة الفتح وقدرتهم الخروج بنقطة التعادل رغم طرد عبد العزيز البيشي في نهاية الشوط الأول.

وعن المباراة القادمة، قال رومارينيو "ندرك قوة منافسنا القادم، النصر، ولكننا نسعى لإثبات أنفسنا أمامه. عبد الرزاق حمدالله مهاجم كبير لكن أتمنى أن ترجح لي الكفة في المباراة القادمة".

فهد المولد متحديًا: نحن الاتحاد، سنحسم البقاء أمام النصر

فهد المولد يتحدث عن التعادل مع الفتح واللقاء القادم ضد النصر. التفاصيل هنا

فيديو: ملخص مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي