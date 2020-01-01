أخبار الاتحاد اليوم | توصية خاصة من كاريلي بشأن حجازي، و"العميد قادر على الفوز بالدوري"

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

أخبار إيجابية بشأن القرني ورودريجيز

بات فواز القرني حارس مرمى الاتحاد قريبًا من الانخراط في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومن المتوقع حسب صحيفة الرياضية السعودية أن ينضم للتدريبات التي ستُستأنف اليوم بعد راحة أمس خلال يومين بحد أقصى.

من جانب آخر، عاد جاري رودريجيز إلى جدة فجر الأحد الماضي ويُواصل العمل حاليًا وفق برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابته في مفصل القدم، ومن المتوقع انضمامه للتدريبات نهاية الأسبوع الجاري وجاهزيته لمواجهة الفيصلي في خامس جولات الدوري السعودي.

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كاريلي يُوصي إدارة الاتحاد بشراء حجازي نهائيًا

طلب فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد من إدارة النادي التحرك سريعًا لشراء المدافع المصري أحمد حجازي نهائيًا من ناديه الإنجليزي، وذلك خوفًا من دخول أندية أخرى في الصفقة بعد تألق اللاعب الملفت في مبارياته الأولى في الدوري السعودي.

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كاريلي لم يكتف بالإشادة بقدرات حجازي الفنية والبدنية في الملعب، بل أكد أهميته الكبيرة ودوره المؤثر في غرفة ملابس الفريق وشخصيته القوية القادرة على احتواء أي مشاكل وتحفيز اللاعبين قبل المواجهات الكبرى.

جروهي: الاتحاد قادر على الفوز بالدوري السعودي

أبدى البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد سعادته الكبيرة بالتواجد بين صفوف الفريق، مؤكدًا ثقته في تقديمهم موسم جيد وقدرتهم على الفوز بالدوري السعودي.

مضيفًا لبرنامج صدى الملاعب "تحدثت مع تشيكو حين تلقيت عرض الهلال ونصحني بالموافقة فورًا مشيدًا بالسعودية والنادي ومدينة جدة، أثق في قدرة كاريلي وقيادته للفريق، خاصة أنه يُحاسب الجميع جيدًا، كما أثق في زملائي اللاعبين وقدرتنا على الفوز بالدوري، مكان الاتحاد الحقيقي هو قمة جدول الترتيب لا مؤخرته".

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