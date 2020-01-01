أخبار الاتحاد اليوم | وصول الأجانب إلى جدة، واستمرار البلوي في منصبه

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 19 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 19 سبتمبر 2020 ...

حامد البلوي مستمر في منصبه

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن المدير التنفيذي للاتحاد "حامد البلوي" قرر الاستمرار في منصبه بعد الضغط عليه من جانب إدارة النادي.

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البلوي كان قد أكد رحيله بنهاية الموسم الماضي وإنقاذ الاتحاد من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي، لكن ضغوطات الإدارة برئاسة أنمار الحائلي عليه أتت بثمارها.

إصابة عبد المجيد السواط مع التعاون

تعرض عبد المجيد السواط لاعب الاتحاد الجديد لإصابة خلال مباراة فريقه التعاون ضد بيرسبوليس الإيراني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يوم أمس، وقد سقط اللاعب على أرض الملعب واضطر للمغادرة عند الدقيقة الـ26 من الشوط الأول.

- ⚠️ بكاء عبدالمجيد السواط بعد تعرضه للإصابة ضد بيروزي الإيراني. pic.twitter.com/VLbxDg3itz — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) September 18, 2020

السواط كان قد وقع عقود انضمامه للاتحاد عقب دخوله الفترة الحرة من عقده مع التعاون في يناير الماضي، ومن المتوقع انضمامه للفريق عقب نهاية مشوار سكري القصيم في دوري أبطال آسيا 2020.

أجانب الاتحاد يصلون على دفعات استعدادًا للانخراط في التدريبات

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعبين الأجانب في نادي الاتحاد سيصلون جدة على دفعات نظرًا لظروف الطيران، وسيطير اللاعبون من أماكن تواجدهم حاليًا إلى السعودية على متن طائرات خاصة خلال الأيام القادمة للانخراط في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن عددًا من اللاعبين المحليين المتواجدين خارج جدة عادوا إليها يوم أمس استعدادًا لانطلاق التدريبات، فيما يتواجد المدرب فابيو كاريلي في المدينة الساحلية لتجهيز برنامج إعداد العميد للموسم القادم.

رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي ينوي الاستقالة من منصبه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نية ماجد العريني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم استقالته الأسبوع القادم، وتحديدًا عقب نهاية مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى التي تُختتم غدًا.

وأوضحت الصحيفة أن العريني أبلغ مسؤولي الاتحاد بنيته الاستقالة وقد طلبوا منه التريث حتى نهاية الموسم الجاري.