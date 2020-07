أخبار الاتحاد اليوم | دعوة كاريلي لعدم القلق، واستثناء لاعبين من الراحة

عبدالله المعيوف 🔵 وليد عبدالله 🟡 محمد العويس 🟢 فواز القرني 🟡 من الأفضل 🔥 #الهلال #النصر #الأهلي #الاتحاد #الزعيم #العالمي #الراقي #المونديالي #الدوري_السعودي

A post shared by موقع جول السعودي (@goalsaudiarabia) on Jul 23, 2020 at 12:19pm PDT