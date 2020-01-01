أخبار الاتحاد اليوم | قرار فني من كاريلي، ورسالة من الرئيس للاعبين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 22 أغسطس 2020 ...

كاريلي يُثبت الرباعي الدفاعي لنهاية الموسم

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد قرر تثبيت الرباعي حمدان الشمراني وزياد الصحفي وبرونو أوفيني وسعود عبد الحميد في الخط الخلفي حتى نهاية الموسم.

المزيد من الفرق

وجاء قرار المدرب البرازيلي بعد معاناة الاتحاد دفاعيًا خلال المباريات الأخيرة بسبب الإصابات وعدم جاهزية بعض اللاعبين، وقد قرر الاستقرار على تلك الأسماء لخلق مزيدًا من الانسجام بينها خاصة أنه يُخطط للعب بهم في البطولة العربية أمام الشباب.

بوني يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ويلفريد بوني مهاجم الاتحاد بات قريبًا من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي أبعدته عن لقاء الفيصلي الأخير في الدوري السعودي.

المهاجم الإيفواري عمل في العيادة وصالة الإعداد البدني يوم أمس وفق برنامجه التأهيلي، ولم يُحدد بعد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

زياد الصحفي يدعم دفاع الاتحاد أمام الفيحاء

من المقرر أن يعود زياد الصحفي لدعم دفاع الاتحاد في المباراة القادمة أمام الفيحاء في الدوري السعودي، وذلك بعد غيابه عن اللقاء الأخير أمام الفيصلي بسبب الإيقاف.

الرئيس يجتمع مع اللاعبين

اجتمع أنمار الحائلي رئيس الاتحاد مع اللاعبين قبل مرانهم استعدادًا لمواجهة الفيحاء في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

وقد وجه لهم رسالة خلال الاجتماع حثهم فيها على تحقيق الفوز في المباراة للابتعاد عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.