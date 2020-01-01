أخبار الاتحاد اليوم | السعي لكسر عقدة الأهلي، وتغييرات في الدفاع

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 31 أكتوبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 أكتوبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تغييرات كبيرة في دفاع الاتحاد أمام الأهلي

أفادت مصادر صحفية أن تدريبات الاتحاد يوم أمس استعدادًا لمواجهة الأهلي مساء اليوم في ديربي جدة أظهرت بوضوح نية المدرب فابيو كاريلي إجراء تغييرات كبيرة على دفاع الفريق الذي واجه الفتح في آخر جولات الدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية وجود إمكانية للدفع بالمدافع المصري الجديد أحمد حجازي في اللقاء لكن دون تأكيد الأمر.

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ومن المتوقع أن يُواصل المدرب البرازيلي الاعتماد على برونو هنريكي وكريم الأحمدي في الوسط وأمامه الرباعي رومارينيو وفهد المولد وعبد العزيز البيشي وجاري رودريجيز بعد إصابة ألكساندر بريجوفيتش.

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عبد العزيز الجبرين خارج مباراة ديربي جدة

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الثنائي عمر هوساوي وحمد آل منصور دخلا قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي مساء اليوم في جدة، فيما لم يستطع عبد العزيز الجبرين اللحاق باللقاء لعدم جاهزيته.

الاتحاد كان قد ضم اللاعبين الثلاثة من النصر في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

كاريلي يستخدم الفيديو في إعداد الاتحاد للديربي

عرض فابيو كاريلي على لاعبي الاتحاد لقطات فيديو من مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا لإيضاح نقاط قوة وضعف الفريق وكيفية التعامل معها خلال مواجهته مساء اليوم في ديربي جدة.

الاتحاد دخل معسكرًا مغلقًا منذ أمس استعدادًا للمباراة، وقد عرض كاريلي تلك اللقطات عقد تناول وجبة الغذاء يوم أمس وطالب اللاعبين بالتركيز على نقاط ضعف الأهلي وكيفية الاستفادة منها جيدًا.

الاتحاد يستعى لكسر عقدة الأهلي

يسعى الاتحاد خلال مواجهة الأهلي مساء اليوم في ثالث جولات الدوري السعودي لكسر عقدة ديربي جدة والفوز على الأهلي في الدوري السعودي بعد غياب امتد لـ3179 يومًا.