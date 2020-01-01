أخبار الاتحاد اليوم | شكوى البدري وناديه الجديد، وغضب كاريلي ورد الإدارة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 9 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

البدري يلجأ للفيفا لفسخ عقده مع الاتحاد

أفادت صحيفة إنفو سبورت التونسية أن أنيس البدري تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفسخ عقده مع الاتحاد السعودي، بسبب عدم حصوله على رواتبه ومستحقاته المالية خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن اللاعب بات قريبًا من العودة لناديه الترجي التونسي، لكن الأخير يشترط إحضار اللاعب ورقة تُثبت فسخ عقده ليقوم بضمه.

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الاتحاد يعود للتدريبات بـ24 لاعبًا فقط

يعود لاعبو الاتحاد للتدريبات غدًا الثلاثاء بعد حصولهم على راحة لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل مع التعاون في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 1-1.

ولن يتواجد في المران سوى 24 لاعبًا بعد استدعاء تسعة لاعبين لتمثيل منتخباتهم الوطنية، أبرزهم المصري أحمد حجازي ومهاجم الرأس الأخضر "جاري رودريجيز" والثلاثي السعودي سعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي وهارون كمارا.

ويغيب عن المران كذلك الثنائي فهد المولد وعبد الرحمن العبود لخضوعهما لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص.

كاريلي غاضب من أخبار إقالته ويجتمع مع الإدارة

أبدى فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد غضبه من الأخبار المشاعة حول قُرب إقالته من منصبه نتيجة خسارة الاتحاد الكثير من النقاط في الجولات الأربعة التي لُعبت من الدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أن المدرب البرازيلي اجتمع مع رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي بجانب حامد البلوي المشرف على فريق كرة القدم، وقد أبلغهم خلاله بامتعاضه ذلك من تلك الأخبار وكذلك إمكانية إبعاد أي عنصر من جهازه الفني المساعد.

وقد جددت الإدارة الثقة بالمدرب وجهازه خلال الاجتماع وناقشت معه أسباب ضياع النقاط وخطة إعداد الفريق خلال فترة التوقف الحالية.

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