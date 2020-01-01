أخبار الاتحاد اليوم | بديلا المولد والصحفي أمام الفيصلي، وعودة الثنائي المصاب

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عمر هوساوي أساسيًا أمام الفيصلي اليوم

قرر المدرب فابيو كاريلي الاعتماد على المدافع المخضرم عمر هوساوي لتعويض غياب المصاب زياد الصحفي خلال مباراة الاتحاد أمام الفيصلي في الدوري السعودي مساء اليوم.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المهاجم الصربي ألكساندر بريجوفيتش لديه فرصة كبيرة لبدء اللقاء بدلًا من المصاب فهد المولد، فيما لم يتضح بعد خيار كاريلي لتعويض غياب كريم الأحمدي بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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عود العبود والصحفي للتدريبات عقب مباراة الفيصلي

زف الإعلامي المطلع على أخبار الاتحاد جيدًا "علاء سعيد" أنباءً سعيدة لجماهير الفريق، إذ كشف عن تحسن كبير في الحالة الصحية للثنائي عبد الرحمن العبود وزياد الصحفي.

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وأشار سعيد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن اللاعبين سينضمان لتدريبات العميد الجماعية عقب العودة من المجمعة بعد نهاية مباراة الفيصلي التي ستقام مساء اليوم ضمن خامس جولات الدوري السعودي.

الاتحاد يسعى لكسر عقدة الفيصلي

نجح الاتحاد هذا الموسم في كسر عقدة الأهلي وإنهاء سيطرته على ديربي جدة طوال السنوات التسعة السابقة، بعدما هزمه 2-0 في مباراة الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

عقدة أخرى يسعى الفريق للتخلص منها هي مواجهة الفيصلي، حيث لم يُحقق عليه الفوز في الدوري السعودي منذ هزمه 4-2 في 2016.

الفريقان لعبا 7 مباريات بعد ذلك شهدت تفوقًا واضحًا للفيصلي بأربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

الاتحاد يحل ضيفًا مساء اليوم على الفيصلي في المجمعة.

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