أخبار الاتحاد اليوم | وجه جديد في قائمة أبها، وخبر جيد من معسكر الأهلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 ...

تواجد العوفي وعودة الصحفي لقائمة الاتحاد أمام أبها

يستعد الاتحاد لمواجهة أبها في الجولة الـ23 من الدوري السعودي مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، وقد وصلت البعثة من جدة صباح اليوم ودخلت في معسكر قبل أن تتوجه إلى الملعب عصرًا، وأدى اللاعبون تدريبًا بسيطًا على أرض الملعب تجنبًا لإرهاقهم.

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وضمت قائمة اللاعبين الظهير الأيسر الشاب محمد العوفي في أول ظهور له مع الفريق الأول، فيما شهدت كذلك تواجد زياد الصحفي بعد غيابه لمدة 8 أشهر تقريبًا بسبب إصابة في الساق.

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة أبها وديربي جدة أمام الاتحاد

الأهلي سيواجه الاتحاد دون صانع ألعابه الألماني .. خبر جيد للاتحاد. التفاصيل هنا

الجهاز الفني يُحذر ثلاثي الفريق من البطاقات الصفراء أمام أبها

حذر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة فابيو كاريلي الثلاثي المهدد بالإيقاف من الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة أبها مساء اليوم في الدوري السعودي، وذلك تجنبًا لخسارتهم أمام الأهلي في ديربي جدة في الجولة القادمة.

ويدخل لقاء أبها مساء اليوم الثلاثي عبد الإله المالكي ورومارينيو ومنصور الحربي وهم مهددون بالغياب عن الديربي حال حصولهم على بطاقة صفراء.

جدول مباريات الدوري السعودي الجولة 23، القنوات الناقلة والترتيب