أخبار الاتحاد اليوم | تسوية مع العوفي، ولا غيابات أمام الفتح

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 ...

علي الزقعان: بيئة الاتحاد لم تساعدني على النجاح

كشف علي الزقعان لاعب الفتح الحالي أسباب فشل تجربته السابقة مع الاتحاد، مؤكدًا أن بيئة النادي الجداوي لم تكن مناسبة ومساعدة له للنجاح عكس ما كان الوضع عليه مع الوحدة أو الفتح.

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وأعرب اللاعب عن ثقته في قدرة الفتح والاتحاد البقاء في الدوري السعودي هذا الموسم نظرًا لقدراتهما الكبيرة، كما أكد أن تجربة الوحدة تظل أفضل تجاربه الاحترافية.

الاتحاد يصل لتسوية مع أحمد العوفي

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن إدارة الاتحاد نجحت في حل قضية اللاعب أحمد العوفي بعد التوصل إلى تسوية مالية معه، وتتضمن تلك التسوية تنازله عن جزء من مستحقاته مقابل تسلمه بقية مستحقاته المتأخرة.

الفتح يستعيد الفهيد ومكافآت خاصة أمام الاتحاد

يستعيد الفتح في مباراته القادمة المهمة جدًا أمام الاتحاد لاعبه المميز وقائده محمد الفهيد، وذلك بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف.

ورصدت إدارة النادي مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم لتحقيق الفوز على العميد مساء الأحد القادم، إذ تمثل المباراة مفترق طرق في صراع الفريقين للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

الاتحاد يدخل مباراة الفتح دون غيابات

ربما للمرة الأولى هذا الموسم، يدخل الاتحاد مباراته القادمة في الدوري السعودي دون أي غيابات.