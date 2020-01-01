أخبار الاتحاد اليوم | تصحيح أخطاء الدفاع، وشركة لاكتشاف المواهب

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 29 أغسطس 2020 ...

بوني يبدأ لقاء الفيحاء من دكة البدلاء

كشفت مصادر صحفية سعودية أن ويلفريد بوني لن يبدأ مباراة الاتحاد القادمة أمام الفتح في الدوري السعودي، إذ يُفضل المدرب فابيو كاريلي وجوده على دكة البدلاء لغيابه الطويل عن اللعب نتيجة الإصابة.

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وأضافت صحيفة المدينة أن المدرب البرازيلي قد يستعين بالمهاجم الإيفواري في الشوط الثاني من اللقاء.

الاتحاد يستعد للتوقيع مع منصة خاصة لاكتشاف المواهب

أفادت مصادر صحفية سعودية أن نادي الاتحاد السعودي بات قريبًا من توقيع عقد شراكة مع منصة "قرنتافاي" لاكتشاف المواهب.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن شعار المنصة سيُوضع على قميص فريقي الشباب والناشئين في النادي، وسيستفيد الاتحاد ماليًا من ذلك التعاقد الذي من المتوقع أن يُعلن رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاءت فكرة التعاقد مع تلك المنصة بعدما قدمت رؤية متكاملة لإدارة النادي حول إدارة الفئات السنية واستكشاف المواهب وتطويرهم وتتبع بياناتهم.

كاريلي يُصحح الأخطاء الدفاعية للاعبي الاتحاد

حرص المدرب فابيو كاريلي على تصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبي الاتحاد خلال مناورة فنية خضعوا لها أمس استعدادًا لمواجهة الفتح غدًا في الدوري السعودي.

وقد ركز البرازيلي خلال المران على تنفيذ أسلوب الضغط على حامل الكرة وبناء الهجمات من الخلف والهجوم عبر طرفي الملعب.

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