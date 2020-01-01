أخبار الاتحاد اليوم | فسخ عقد بوني، وليون يُوافق على إعارة مدافعه للعميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 أكتوبر 2020 ...

كريم الأحمدي: الموسم مازال طويلًا

قال كريم الأحمدي نجم وسط الاتحاد أن خسارة مباراة الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي لن تؤثر على موسم الفريق، إذ مازال هناك الكثير من المباريات لتُلعب.

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وأكد اللاعب المغربي أنهم سيحاولون تفادي الأخطاء التي وقعوا بها أمام الاتفاق خلال مواجهة الفتح مساء اليوم السبت في ثاني جولات الدوري السعودي.

مضيفًا "ارتكبنا عدة أخطاء أمام الاتفاق وخسرنا اللقاء، الفوز في أي مباراة يتطلب عدم ارتكاب الأخطاء وهذا ما نسعى له أمام الفتح".

الاتحاد يفسخ عقد ويلفريد بوني بالتراضي

أفادت مصادر صحفية سعودية أن نادي الاتحاد فسخ عقده مع ويلفريد بوني بالتراضي مساء أمس، وقد أرسلت المخالصة المالية التي وقع عليها اللاعب للجنة الاحتراف وتم تسجيل جاري رودريجيز بدلًا منه.

مهاجم الرأس الأخضر من المتوقع أن يلعب اليوم مع الفريق أمام الفتح في مباراة الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ليون يُوافق على إعارة جمال بلعمري للاتحاد

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن ليون الفرنسي وافق على إعارة مدافعه الجزائري جمال بلعمري للاتحاد السعودي، مشيرة كذلك إلى موافقة مدافع الشباب السابق على ارتداء قميص العميد خاصة في ظل صعوبة حصوله على فرصة اللعب في الفريق الفرنسي.

ويُنتظر أن يتم حسم الصفقة نهائيًا في الساعات القليلة القادمة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي، وسيُسجل في قائمة الفريق بدلًا من المدافع البرازيلي برونو أوفيني.

تحديد موعد تقديم وتعديل القوائم الرسمية في الدوري السعودي

أبلغت رابطة دوري المحترفين السعودي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أن الثالث من نوفمبر القادم هو الموعد الأخير لتقديم وتعديل القوائم الرسمية على النظام الإلكتروني SPLIS لفترة التسجيل الأولى.

واشترطت الرابطة على الأندية أن يكون اللاعب المراد تسجيله بنظام SPLIS سبق وتم تسجيله بنظام التسجيل التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي بنهاية دوام الغد.