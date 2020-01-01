أخبار الاتحاد اليوم | تحديد عدد الحكام الأجانب، والسواط ينضم للتدريبات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 أكتوبر 2020 ...

بالميراس يُرحب ببيع لاعبه للاتحاد

أفادت مصادر صحفية برازيلية أن نادي بالميراس يُرحب تمامًا ببيع لاعبه برونو هنريكي لنادي الاتحاد السعودي حال وصول عرض مالي مناسب.

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لاعب الوسط صاحب الـ30 عامًا كان مثار اهتمام عديد الأندية الصيف الماضي لكنه في النهاية جدد عقده مع ناديه البرازيلي حتى صيف 2023، ولكن راتبه المرتفع دفع الإدارة للترحيب برحيله.

الاتحاد يتعادل وديًا مع الفيصلي، وكاريلي يستبعد لاعبين

خاض الاتحاد مباراة ودية مساء أمس الخميس أمام الفيصلي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري السعودي، وقد أشرك المدرب فابيو كاريلي 22 لاعبًا على مدار شوطي اللقاء.

المدرب البرازيلي استبعد لاعبين فقط من قائمة اللقاء هما لاعب الوسط ليوناردو جيل والمهاجم ويلفريد بوني، وتحوم الشكوك حول مستقبل اللاعبين مع العميد.

السواط يبدأ مغامرته مع الاتحاد السبت

يصل مساء اليوم الجمعة عبد المجيد السواط لاعب الاتحاد الجديد إلى مدينة جدة استعدادًا للانخراط في تدريبات الفريق الجماعية بدءًا من غدٍ السبت.

وتأخر انضمام لاعب الوسط السعودي للعميد بسبب مشاركته مع فريقه السابق "التعاون" في دوري أبطال آسيا، وقد خسر أمام النصر في دور الـ16.

وطلب المدرب فابيو كاريلي من جهازه الطبي إعداد تقرير طبي شامل حول حالة السواط الذي تعرض للإصابة خلال أيامه الأخيرة مع التعاون.

أندية الدوري السعودي ترفض اقتراح النصر، وتحديد عدد الحكام الأجانب

رفضت أندية الدوري السعودي طلب النصر زيادة عدد اللاعبين في القائمة المحلية الموسم القادم إلى 35 لاعبًا.

إدارة النصر قدمت طلبًا للاتحاد السعودي لزيادة العدد من 30 إلى 35 لاعبًا، وقد تزعم الهلال والأهلي جبهة الرافضين لذلك الأمر.

الاتحاد السعودي أجرى نقاشًا بين ممثلي الأندية حول الأمر وقد رجحت كفة الأندية الرافضة ليتم رفض طلب النصر.