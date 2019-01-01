الحائلي يجتمع بسييرا ولاعبي الاتحاد للحديث حول الخسارة أمام ضمك

الاتحاد تلقى خسارة موجعة ومفاجئة أمام ضمك الصاعد حديثًا في ثالث جولات الدوري السعودي للمحترفين، والحائلي طلب إجابات لبعض الأسئلة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يدع أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الخسارة أمام ضمك الصاعد حديثًا للدوري السعودي تمر مرور الكرام.

الاتحاد سقط أمام ضمك في ثالث جولات دوري كأس محمد بن سلمان بهدفين مقابل هدف واحد، وهو ما أثار غضب واستياء جماهير الفريق خاصة أن ذلك السقوط أتى قبل الموعد المنتظر أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

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وكشفت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية السعودية عن عقد الرئيس لاجتماع سريع مع المدرب لويس سييرا في غرفة ملابس ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

وخلال هذا الاجتماع القصير طرح الحائلي عدة أسئلة وأبدى بعض التحفظات على القرارات الفنية للمدرب خلال مباراة ضمك، خاصة التشكيل الأساسي.

وعقد الحائلي اجتماعًا آخرًا مع المدرب التشيلي في المطار حين كان الفريق يستعد للطيران إلى الرياض حيث سيواجه الهلال آسيويًا، وقد استكملا حديثهما الخاص بالجوانب الفنية لمباراة ضمك وشرح المدرب خلاله وجهة نظره في بعض القرارات التي لم تنل رضا الرئيس.

وبعدها عقد أنمار الحائلي اجتماعًا ثالثًا لكن مع اللاعبين تلك المرة للحديث عن المباراة ومطالبتهم بمضاعفة جهدهم في مباراة الهلال المقررة يوم الثلاثاء القادم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي مما يعني احتفاظ الفريقين بكافة فرصهما للتأهل لنصف النهائي.

ورغم تلك الملاحظات الفنية والاجتماعات المتتالية مع المدرب سييرا، إلا أن المصادر أجمعت على ثقة الحائلي به وبقدرته على قيادة الاتحاد لموسم ناجح.