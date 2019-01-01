كيف سيلعب الاتحاد تحت قيادة سييرا هذا الموسم؟

طريقة اللعب والتشكيل المتوقع للاتحاد في الموسم الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأ اتحاد جدة موسمه بطريقة ممتازة، بعد تخطيه ذوب آهن أصفهان الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وتحقيقه انتصارًا مقنعًا في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة الرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي، ومن ثم سيخوض المواجهة الأهم تلك الفترة أمام الهلال في دورالـ8 من البطولة القارية.

لاعب الهلال المنُتظر يشارك في فوز فلامنجو على إنترناسيونال البرازيلي

ويرغب جمهور الاتحاد في نسيان ما حدث خلال الموسم الماضي من معاناة للبقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ولذا قامت إدارة النادي بقيادة أنمار الحائلي بدعم الصفوف بالعديد من اللاعبين المميزين.

نستعرض معًا التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد للعميد، سواء صفقاته الجديدة أو طريقة اللعب التي سيتبعها المدرب لويس سييرا أو التشكيل الأساسي المتوقع.

صفقات الاتحاد في سوق انتقالات صيف 2019

حافظ الاتحاد على لاعبييه المميزين من الموسم الماضي وأبرزهم ألكساندر بريجوفيتش ورومارينو ومروان دا كوستا وكارلوس فيلانويفا، وتخلصوا من اللاعبين الزائدين عن الحاجة أو أصحاب المستوى الأقل من اللعب للفريق، مثل جاري رودريجز.

ورضخت الإدارة لطلبات المدرب سييرا وحققت له ما أراد بالتعاقد مع الثنائي لويس خيمينيز وإيميليانو فيشيو رغم تقدمهما في العُمر واعتراض شريحة هائلة من جمهور الاتحاد على الأمر.

وأبرم العميد عدة صفقات محلية ممتازة، بالتعاقد مع عبد الإله المالكي من الوحدة وعبد الرحمن العبود من الاتفاق وحمدان الشمراني من الفيصلي وعبد المحسن فلاتة من القادسية، والصفقة الأهم والتي هزم بها الهلال .. هارون كمارا مهاجم القادسية ومنتخب السعودية وأكثر من أحرز أهدافًا في دوري محمد بن سلمان الموسمين القادمين من اللاعبين تحت 23 عامًا.

ونستطيع القول أن اتحاد جدة ضم لاعبًا جديدًا في مركز حراسة المرمى هو البرازيلي مارسيلو جروهي الذي تعافى من إصابته وأصبح جاهزًا للعب.

ما هي طريقة لعب العميد مع سييرا؟

المدرب التشيلي يُفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1، معتمدًا على مهاجم وحيد يتحرك أمام خط ثلاثي يضم جناحين وصانع ألعاب، وأحيانًا تتحول طريقة اللعب إلى 4-3-3 أو 4-1-4-1 حسب أحداث المباراة.

ويعتمد سييرا استراتيجية الضغط القوي على المنافس والتمريرات في منطقة المناورات حتى اختراق دفاع الخضم، وتلعب الأظهرة معه دورًا هجوميًا جيدًا جدًا وهو ما رأيناه خاصة من حمدان الشمراني خلال مواجهة دوري أبطال آسيا.

اللاعب الأهم في طريقة لعب الاتحاد

يُعد صانع الألعاب فيلانويفا العنصر الأخطر والأهم لدى الاتحاد، إذ يُعتمد عليه لإدارة المنظومة الهجومية من العمق بم يمتلكه من مهارات ورؤية للملعب وقدرة على خلق المساحات والتمرير الدقيق وصناعة الفرص للمهاجمين، وسيساعده في هذا الدور خلال الموسم الجديد الفلسطيني خيمينيز.

ومن المتوقع أن يلعب المالكي دورًا مميزًا في منظومة الوسط الدفاعية للنمور، وكذلك لا يُمكن إهمال الدور المهم للمهاجمين رومارينيو وبريجوفيتش خاصة في إنهاء الهجمات.

الاتحاد خسر بالطبع جهود فهد المولد في المرحلة الأولى من الموسم نتيجة الإيقاف، لكن العناصر المتاحة قادرة على تعويضه جيدًا.

التشكيل المثالي للاتحاد خلال موسم 2019-2020