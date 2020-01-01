الاتحاد يتخلى عن 3 أجانب ومفاجأة في مستقبل رودريجيز

النادي الجداوي يُخطط للموسم الجديد

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن بعض خطط نادي الاتحاد للموسم القادم، خاصة على صعيد اللاعبين الراحلين عن صفوفه.

الفريق السعودي يُعاني من سوء الأداء والنتائج خلال الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ يحتل المركز الـ13 بعدما فشل في جمع أكثر من 23 نقطة من مبارياته الـ22 في البطولة.

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ويُعد ملف اللاعبين الأجانب أحد أكثر الملفات الشائكة والجدلية في الاتحاد، إذ تعاقد النادي مع العديد من الأسماء من خارج السعودية خلال الموسمين الأخيرين ولم ينجح سوى القليل جدًا منهم مع الفريق، وهو ما ورط النادي في خلافات وقضايا وديون كثيرة.

الاقتصادية أوضحت أن إدارة الاتحاد ترغب في رحيل الثلاثي كريم الأحمدي وجوناس دي سوزا وليوناردو جيل، علمًا أن الأول سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري فيما الثالث ارتدى قميص الفريق في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وأضافت أن الإدارة منحت المدرب فابيو كاريلي الضوء الأخضر للبحث عن مهاجم بديل للإيفواري ويلفريد بوني بعد فشله في إحراز أكثر من 3 أهداف خلال المباريات السبعة التي لعبها مع الاتحاد، لكن المدرب البرازيلي رفض ذلك مبديًا رغبته في منح اللاعب فرصة أخرى خلال المباريات المتبقية من الموسم الجاري.