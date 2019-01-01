الاتحاد يُحاول الصلح مع العوفي، ويستأنف قرار "أحمد مصطفى"

إدارة الاتحاد لديها العديد من الملفات الصعبة

يُحاول الاتحاد التوصل لاتفاق ودي وتسوية مالية مع لاعبه أحمد العوفي بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى نادي الاتحاد تطلب خلاله تنفيذ قرار مركز التحكيم السعودي القاضي بتسليم اللاعب أحمد العوفي مبلغ 3 ملايين ريال، أو إرسال ما يُفيد تنفيذ القرار.

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وأوضحت اللجنة في خطابها أن عدم تنفيذ الاتحاد للقرار وتسليم العوفي المبلغ المذكور سيعرضه لعقوبات قد تصل لحد الخصم من النقاط والإيقاف عن قيد اللاعبين في فترات الانتقالات والهبوط للدرجة الأدنى.

ومن جانب آخر، بدأت إدارة العميد في إعداد عريضة استئناف ضد القرار الصادر عن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتضمن رفض احتجاج النادي موضوعًا وقبوله شكلًا على مشاركة لاعب فريق أبها أحمد مصطفى في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح أبها بهدفين مقابل هدف.

وكان الاتحاد قد تقدم باحتجاج ضد أبها لإشراكه المصري أحمد مصطفى والمسجل ضمن فئة المواليد دون أن تنطبق عليه شروط القيد، إذ سبق للاعب أن لعب في الدوري المصري ومثل منتخب مصر للشباب والمنتخب الأولمبي.