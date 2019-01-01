الاتحاد العربي يؤكد جاهزية ملاعب دور الـ8 في كأس محمد السادس لتقنية الفيديو

تقنية الفيديو ستطبق في البطولة العربية بدءً من المرحلة القادمة

أكد الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم جاهزية كافة الملاعب التي ستحتضن مباريات ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لاستخدام تقنية الفيديو.

ونجحت 7 فرق عربية في حجز مقاعدها في دور الـ8 من البطولة العربية، ويتبقى فقط مباراة واحدة فاصلة في مرحلة إياب دور الـ16 ستجمع مولودية الجزائر مع القوة الجوية العراقي في الجزائر يوم الـ16 من ديسمبر الجاري، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

الأربعاء القادم قرعة ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

وضمت قائمة الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال كلًا من: الاتحاد والشباب من السعودية والاتحاد والإسماعيلي من مصر وأولمبيك أسفي والرجاء من المغرب وأخيرًا الشرطة العراقي.

وأوضح السلمي أن بعض الدول التي ستقام داخلها مباريات دور الـ8 ستشهد تطبيق تقنية الـVAR لأول مرة بعد تزويدها بالمعدات اللازمة لذلك، أسوة بملاعب تونس والسودان في نصف نهائي النسخة الماضية التي كانت تحمل اسم كأس زايد.

وكان الاتحاد العربي قد اتخذ قرارًا بتطبيق تقنية الفيديو في النسخة الحالية من البطولة العربية بدءً من ربع النهائي بدلًا من نصف النهائي كما حدث في العام الماضي.

وقد خاض 30 حكمًا عربيًا أمس في الرياض تطبيقًا عمليًا على استخدام تقنية الفيديو خلال دورة عنها يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في معهد إعداد القادة.

وقد وصف السلمي الدورة المتواصلة على مدار 5 أيام بأنها باكورة برامج تطوير الحكام العرب وأحد أهم البرامج التدريبية النوعية، علمًا أنها بدأت بمحاضرات صباحية ألقى واحدة منهم خليل جلال مسؤول الـVAR في الاتحاد.