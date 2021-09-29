"النصر تفوق على الاتحاد ستة مواسم متتالية"

استفز الإعلامي الرياضي عادل بن عبد المحسن الملحم جمهور نادي الاتحاد السعودي، معترفًا بتفوق العميد على نادي النصر على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.

العميد يطيح بمدرب العالمي:

الاتحاد تغلب على النصر في الكلاسيكو بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عقب هذه الهزيمة، قرر مجلس العالمي برئاسة مسلي آل معمر، إقالة البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني للفريق، على أن يخلفه مساعده مارسيلو سيزار بشكل مؤقت.

ويبحث النصر حاليًا عن مدرب أجنبي جديد، لقيادة الفريق، لكن حتى الآن لم يوافق أي مدرب على تولي المهمة، بشكل رسمي، ويبدو أن الجميع يرفض المغامرة حاليًا.

"ستفوزون بالدوري أم ستكتفون بالثلاثة"

حوار دار بين الملحم وأحد زملائه الاتحاديين، إذ حاول الأول استفزازه بتفوق العميد على العالمي في السنوات الأخيرة.

النصر لم ينتصر على الاتحاد منذ أن هزمه في ديسمبر 2018 بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي.

وكتب الملحم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": زميل اتحادي حب يمازحني فقال ها يا بو صقر متى بتفوزون علينا؟ اعترفت له انكم من ثلاث مواسم مسيطرين ما شاء الله مثل ماظل النصر متفوقا عليكم ست مواسم متتالية ( 2012-2018)".

وأضاف: "بس الفرق ان النصر في تلك الفترة حقق دوريين متتاليين. ياترى راح تحققون الدوري او راح تكتفون بفرحة ثلاث نقاط؟".

زميل اتحادي حب يمازحني فقال ها يا بو صقر متى بتفوزون علينا؟ اعترفت له انكم من ثلاث مواسم مسيطرين ما شاء الله مثل ماظل النصر متفوقا عليكم ست مواسم متتالية ( 2012-2018) بس الفرق ان النصر في تلك الفترة حقق دوريين متتاليين. ياترى راح تحققون الدوري او راح تكتفون بفرحة ثلاث نقاط؟ — عادل بن عبدالمحسن الملحم - (@adelalmulhim) September 29, 2021

يذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الهلال؛ صاحب الوصافة، وإن كان للأخير مباراة مؤجلة، أمام الأهلي فيأتي بالمركز الـ12 برصيد خمس النقاط.

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