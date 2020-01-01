الشكوك تحوم حول قدرة كريم الأحمدي لعب مباراة الاتحاد والحزم

الاتحاد هزم الشباب بنتيجة كبيرة في آخر جولات الدوري السعودي

استأنف الاتحاد اليوم الإثنين تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة يوم أمس عقب الفوز الساحق على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

ويستعد الفريق الجداوي بقيادة مديره الفني فابيو كاريلي لمواجهة الحزم في الجولة الـ21 من الدوري السعودي، وسيُقام اللقاء يوم الخميس القادم في الرس.

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وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة للمران أن لاعب الوسط كريم الأحمدي بدأ برنامجه العلاجي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الشباب، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة الحزم، إذ يميل المدرب البرازيلي لإراحته تفاديًا لتفاقم الإصابة.

ويهدف كاريلي كذلك في أن يكون الأحمدي جاهزًا تمامًا لمواجهة الشباب في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ، والذي سيُقام في الرياض يوم 16 مارس القادم فيما ستُلعب موقعة الإياب الحاسمة في جدة يوم الخامس من أبريل المقبل.