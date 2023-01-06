الاتحاد الجزائري يعلنها.. حسام عوار لاعبًا لمحاربي الصحراء!

منتخب الجزائر يسعى للاستفادة من كل الطيور المهاجرة

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف أن ملف تمثيل لاعب ليون حسام عوار لمحاربي الصحراء "تم الانتهاء منه".

وأكد زفيزف في تصريحات إذاعية محلية الجمعة: "انتهينا مبدئيًا من قضية عوار، منحنا موافقته، نقترب من غلق هذا الملف تمامًا".

كما تطرق زفيزف إلى حالة لاعب رين الفرنسي أمين غويري مشيرًا إلى أن "المحادثات جارية ولكن لا شيء رسمي حتى الآن".

وأفاد زفيزف بأن الاتحاد الجزائري يعمل على غلق كل هذه الملفات "بسرية تامة".

الجدير بالذكر أن عوار الذي يحمل أصولًا جزائرية وجنسية فرنسية، كان قد شارك رفقة الديوك في مباراة دولية واحدة.