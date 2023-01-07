الاتحاد البرتغالي يتفق مع روبرتو مارتينيز لقيادة المنتخب!

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود اتفاق بين الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني السابق للمنتخب البلجيكي من أجل تدريب البرتغال.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن الإعلان عن الاتفاق من التوقع أن يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان مارتينيز قد تلقى عدة عروض من أجل تدريب فرق ومنتخبات أخرى خلال الفترة الماضية وبعد انتهاء تعاقده مع المنتخب البلجيكي.

وعانى المنتخب البلجيكي في النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في قطر من الخروج المبكر من دور المجموعات تحت قيادة مارتينيز.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي كان قد غادر كأس العالم من دور الـ 8 بعد الخسارة بهدف نظيف من المنتخب المغربي الذي حقق المركز الرابع لاحقًا.