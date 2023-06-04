الاتحاد البرازيلي لم يستسلم .. اجتماع جديد مع أنشيلوتي من أجل الموافقة!

يبدو أن البرازيل مصرة على التعامل مع أنشيلوتي.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لا يزال مصرًا على الحصول على خدمات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "UOL" والتي أكدت أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجز سيجتمع بأنشيلوتي خلال الساعات المقبلة لحسم كل شيء.

وأوضحت الشبكة أن رودريجيز يرى أن أنشيلوتي لا يزال من الممكن أن يتولى تدريب المنتخب البرازيلي بالرغم من ارتباطه بريال مدريد.

يأتي هذا استغلالًا لسفر المنتخب البرازيلي إلى أوروبا خلال شهر يونيو الجاري من أجل خوض مواجهتين وديتين ضد غينيا والسنغال في إسبانيا.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن أنشيلوتي سيبقى مع ريال مدريد في الموسم المقبل رغم كل ما يثار حول مستقبله.