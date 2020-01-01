الاتحاد يختار "ضحية" البدري، ويُجهزه لمواجهة العدالة

أحدهم سيدفع ثمن انضمام أنيس البدري للاتحاد

يُواصل الاتحاد تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة العدالة مساء السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ15 والختامية لمرحلة الذهاب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الاتحاد كان قد تعادل مؤخرًا مع أولمبيك آسفي المغربي 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ، وقد بدأ على الفور الاستعداد لمباراة العدالة التي يأمل أن يظهر خلالها بوجه جديد خاصة مع الصفقات الشتوية القوية التي أبرمها النادي.

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وركز المدرب الهولندي هينك تين كات خلال مران الأمس على الجوانب البدنية والفنية وشرح للاعبين بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات السابقة بهدف تفادي تكرارها.

وشهد المران انتظام اللاعبين الجديدين، المدافع البرازيلي برونو أوفيني والجناح التونسي أنيس البدري، وقد أبديا جاهزيتهما البدنية والفنية الكاملة للعب مما يُرجح الدفع بهما من بداية اللقاء.

وتدرس الإدارة الاتحادية مع الجهاز الفني بقيادة تين كات تسجيل البدري في قائمة الفريق المحلية قبل السبت، ليتسنى له اللعب أمام العدالة، ولحدوث هذا لابد من التضحية بلاعب أجنبي من المسجلين حاليًا في القائمة.