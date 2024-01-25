الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا رسميًا في "الوفاة الغامضة!"

واقعة أسالت الكثير من الحبر..

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقًا في وفاة لاعبة كرة القدم الإنجليزية مادي كوزاك بعد إجراء تحقيق من قبل نادي شيفيلد يونايتد الذي كانت تنشط فيه، وفقًا لصحيفة "ميرور".

وتوفيت مادي كوزاك عن عمر يناهز 27 عامًأ، ووجدت ميتة بشكل غامض في منزل والديها، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات!.

كان هذا في سبتمبر من العام الماضي، وبعدها كتب والداها خطاب شكوى إلى شيفيلد يونايتد بخصوص الأشهر السبعة الأخيرة لها في النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتم الوصول إلى سبب واضح لوفاة كوزاك الغامضة وتبين أن ناديها لم تصدر عنه أي مخالفات أدت إلى حدوث هذه الحالة المأساوية.

لكن والدي كوزاك يريان أن هناك ضغوطات مختلفة تواجه لاعبات كرة القدم المحترفات، لابد من التحقيق في ملابساتها جميعًأ، منها ما هو بدني وما هو ذهني ونفسي.