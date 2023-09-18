الاتحاد الإسباني يستدعي "المتمردات" وتهديد بالحرمان من ممارسة كرة القدم

المعركة مستمرة

أعلنت مونتسي تومي مدربة سيدات إسبانيا الجديدة عن قائمة الـ23 لاعبة المستدعاة لمباراتي السويد (22 سبتمبر) وسويسرا (26 سبتمبر) في دوري الأمم الأوروبية.

وشملت القائمة المستدعاة 21 لاعبة اللاتي رفضن العودة لتمثيل المنتخب الوطني لحين إجراء تغييرات جذرية في الاتحاد أبرزهم: رحيل الأمين العام، أندرو كامبس، ومسؤول النزاهة، ميخيل جارسيا، وأعضاء قسم الاتصال المسؤولين عن تسريب تصريحات جيني هيرموسو غير الصحيحة بعد قبلة روبياليس بالإضافة إلى آنا ألفاريز ورافا ديل أمو، مديرة ورئيسة كرة القدم النسائية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وبحسب منصة "ريليفو" فإن اللاعبات لم يكن يعرفن بأنهن سيتم استدعاؤهن رغم أن مونتسي تومي أوضحت في المؤتمر الصحفي بأنه تم التواصل مع الجميع.

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وأضافت: "أنا على ثقة من أن اللاعبات محترفات، وأعلم أنهم سيكونون معنا هنا غدًا".

ونوهت "ريليفو" بأنه لم يتم التواصل مع الأندية كذلك ولم يتلق أي منهم اتصال من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإبلاغهم باستدعاء اللاعبات مثل برشلونة، حيث يشعرون هناك بالحيرة من الطريقة التي يتم التصرف بها ويصرون على أنه لم يتحدث أحد مع اللاعبات ولا حتى المدرب.

ومن المتوقع أن تظهر الـ23 لاعبة غدًا في إسبانيا لأن في حال رفضهن الاستدعاء الوطني فقد يُحرمن من ممارسة كرة القدم بشكل احترافي.